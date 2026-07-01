Egitto, Al Sisi riceve le lettere credenziali di 17 nuovi ambasciatori

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi ha ricevuto oggi le lettere credenziali di 17 nuovi ambasciatori accreditati presso la Repubblica Araba d’Egitto, tra cui i rappresentanti di Perù, Guatemala, Cambogia, Qatar, Mauritius, Ghana, Mali, Namibia, Indonesia, Congo, Corea del Sud, Filippine, Malta, Mongolia, Portogallo, Moldavia e Paraguay.

Secondo un comunicato della Presidenza della Repubblica, Al Sisi ha dato il benvenuto ai nuovi ambasciatori, ribadendo l‘importanza attribuita dall’Egitto alle relazioni bilaterali con i rispettivi Paesi e la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione in tutti i settori di interesse comune.

Il portavoce della Presidenza, Mohamed El Shenawy, ha riferito che il capo dello Stato ha augurato ai diplomatici pieno successo nello svolgimento delle loro funzioni, confermando l’impegno delle autorità egiziane a fornire tutto il sostegno necessario per favorire lo sviluppo delle relazioni tra l’Egitto e i loro Paesi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).