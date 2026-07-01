Cina: Xi interviene alla cerimonia per il 105esimo anniversario della fondazione del PCC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e presidente della Commissione militare centrale, interviene a una cerimonia per il 105esimo anniversario della fondazione del PCC presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, capitale della Cina, il primo luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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