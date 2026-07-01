Malta, al via il processo a Yorgen Fenech per l’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Si è aperto oggi davanti al giudice Edwina Grima il processo con giuria a carico dell’imprenditore Yorgen Fenech, accusato di complicità nell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato con autobomba nell’ottobre del 2017. La selezione della giuria è durata circa cinque ore e si è conclusa con la nomina di nove giurati effettivi e sei supplenti. Fenech, che si è sempre dichiarato non colpevole, era stato arrestato nel novembre 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht. Nel gennaio 2025 ha ottenuto la libertà su cauzione dopo oltre cinque anni di detenzione preventiva, sottoposto a rigide condizioni.

L’apertura del dibattimento arriva dopo anni di rinvii dovuti a ricorsi costituzionali e istanze della difesa. Il giudice Grima aveva già stabilito che la selezione della giuria sarebbe andata avanti nonostante ulteriori obiezioni. All’udienza erano presenti giornalisti internazionali, rappresentanti di organizzazioni per la libertà di stampa, i familiari di Daphne Caruana Galizia e quelli dell’imputato. Per l’esecuzione materiale dell’omicidio sono già stati condannati tre uomini, mentre altre due persone hanno ricevuto l’ergastolo per aver fornito l’ordigno esplosivo. Secondo l’accusa, Fenech avrebbe commissionato l’assassinio servendosi dell’intermediario Melvin Theuma. I pubblici ministeri chiedono la condanna all’ergastolo.

Al momento della sua uccisione, Caruana Galizia stava conducendo un’inchiesta su presunti episodi di corruzione legati al progetto della centrale elettrica Electrogas. Reporters Sans Frontières (RSF) ha definito l’avvio del processo un momento storico per la libertà di stampa, auspicando che il dibattimento faccia piena luce sull’omicidio e contribuisca a contrastare l’impunità per i crimini contro i giornalisti. Il processo dovrebbe protrarsi per diverse settimane e vedrà la deposizione di alcuni dei principali testimoni di uno dei casi giudiziari più rilevanti della storia recente di Malta.

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(ITALPRESS).