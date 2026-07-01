Libano, media “Nel Sud attacchi e posti di blocco delle Idf”

ROMA (ITALPRESS) – Le forze israeliane hanno effettuato bombardamenti notturni nella zona di Beit Yahoun-Hadatha, nel governatorato di Nabatiyeh, e nella città di al-Tayri, nel distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa libanese Nna, secondo cui i militari israeliani “hanno spianato la strada che collega la zona di Hamoul – non lontano da Naqoura, vicino al confine con Israele – ad Aita al-Shaab con dei bulldozer allestendo dei posti di blocco”.

Secondo la Nna, le Forze di difesa israeliane (Idf) “hanno abbattuto i vecchi alberi lungo entrambi i lati della strada” e hanno realizzato “dei posti di blocco tra la prima e la seconda linea di difesa, la zona gialla, la zona di confine e l’area a sud del fiume Litani”.

Infine, conclude la Nna, le Idf “hanno aperto il fuoco contro un veicolo nei pressi della sorgente di Ain Ibl al-Saqi, colpendolo con diversi proiettili”.

-Foto IPA Agency-

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