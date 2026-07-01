Board of Peace “Unrwa non ha posto nella nuova Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei palestinesi (Unrwa) non ha posto nella nuova Gaza. Stiamo voltando pagina sul complesso della dipendenza perpetua dagli aiuti e del conflitto. La gente di Gaza merita di meglio. Lo scrive su X il Board of Peace, l’organismo creato nell’ambito del piano di pace del presidente statunitense Donald Trump per ripristinare l’amministrazione di Gaza e disarmare il gruppo islamista palestinese Hamas.

– Foto Ipa Agency –

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