Cina: Hong Kong celebra il 29esimo anniversario del ritorno alla madrepatria (1)

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cerimonia di alzabandiera si tiene a Hong Kong, nel sud della Cina, il primo luglio 2026, organizzata dal governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) per celebrare il 29esimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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