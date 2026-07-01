PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 la Cina ospitava otto dei primi dieci porti al mondo per volume di merci movimentate, ha dichiarato un funzionario del settore dei trasporti.

Lo scorso anno, il volume di merci movimentate nei porti cinesi ha raggiunto i 18,3 miliardi di tonnellate, il traffico di container del Paese si è attestato a 354 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU), mentre la flotta mercantile di proprietà cinese ha raggiunto i 490 milioni di tonnellate di portata lorda, tutti dati che collocano la Cina al primo posto a livello globale, ha dichiarato Li Xinghu, vice ministro dei Trasporti, durante una conferenza stampa.

In media, nel 2025 i porti cinesi hanno movimentato ogni giorno oltre 50 milioni di tonnellate di merci e circa 970.000 TEU di container, con circa 98.200 arrivi e partenze di navi registrati quotidianamente, di cui 1.236 da parte di navi impegnate in viaggi internazionali, ha affermato Li.

Nel 2025 il volume di merci movimentate sulle vie navigabili della Cina ha raggiunto quasi 15.000 miliardi di tonnellate-chilometro, rappresentando oltre la metà del sistema di trasporto complessivo del Paese.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha aggiunto 469 banchine in grado di accogliere navi da 10.000 tonnellate o più, portando il totale di queste banchine a 3.061. Il Paese ha inoltre aggiunto 2.500 chilometri di vie navigabili di alto livello, portando il totale a 18.500 chilometri.

Alla fine del 2025, la Cina aveva messo in funzione 60 terminal automatizzati a livello nazionale, tra cui 30 terminal container automatizzati, ha dichiarato Li.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).