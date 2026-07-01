Ucraina, numerosi raid russi su Zaporizhzhia: 2 morti e 36 feriti

ROMA (ITALPRESS) – E’ di due morti e 36 feriti il bilancio degli attacchi russi su Zaporizhzhia e nella regione omonima. Secondo quanto riferito sui social da Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione regionale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, tra cui raid aerei, attacchi con droni, bombardamenti di artiglieria e attacchi multipli con lanciarazzi. I raid hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture.

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