Nabil Fahmy assume l’incarico di segretario generale della Lega Araba

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Nabil Fahmy ha assunto oggi l’incarico di segretario generale della Lega Araba, nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi presso la sede dell’organizzazione al Cairo, ricevendo le consegne dal suo predecessore, Ahmed Aboul Gheit.

Secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano Al Shorouk, dopo la cerimonia Fahmy ha ricevuto un aggiornamento sui principali dossier politici regionali e ha presieduto una riunione con i segretari generali aggiunti per definire le priorità della prossima fase e il metodo di lavoro dei diversi settori dell’organizzazione.

Il nuovo segretario generale ha inoltre firmato i suoi primi messaggi ufficiali indirizzati ai leader e ai ministri degli Esteri dei Paesi arabi, ringraziandoli per la fiducia accordatagli e illustrando una valutazione della situazione regionale, insieme a proposte per rafforzare il ruolo della Lega Araba, promuoverne la riforma e sostenere la cooperazione economica e sociale tra gli Stati membri.

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