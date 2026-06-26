Cina: Heilongjiang, inizia fase chiave per riproduzione di uccelli migratori (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 19 giugno 2026, mostra una cicogna bianca orientale mentre nutre i suoi pulcini nel nido presso la Riserva naturale nazionale di Sanhuanpao, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Con l’inizio dell’estate, le zone umide e le riserve naturali della provincia sono entrate nel periodo critico per la riproduzione degli uccelli migratori diretti a nord.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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