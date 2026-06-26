Cina: Shanghai, al via la mostra “The Bridgeman Artventure” (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano una mostra intitolata “The Bridgeman Artventure: un viaggio divertente tra le più grandi opere d’arte del mondo” allo Shanghai Art Museum di Shanghai, nella Cina orientale, il 25 giugno 2026. La mostra è stata aperta oggi al pubblico.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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