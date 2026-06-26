Cina: ferrovia Qinghai-Xizang, in 20 anni gestiti 100 mln di viaggi passeggeri

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La prima linea ferroviaria a collegare lo Xizang, nella Cina sud-occidentale, alla rete ferroviaria nazionale ha gestito 104 milioni di viaggi passeggeri e 824 milioni di tonnellate di merci negli ultimi due decenni, ha annunciato oggi la China Railway Qinghai-Xizang Group Co., Ltd.

Estendendosi per 1.956 chilometri, la linea che collega Xining, nella provincia del Qinghai, nella Cina nord-occidentale, a Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, è entrata in funzione nel luglio 2006.

Secondo l’operatore, la ferrovia ha mantenuto un funzionamento stabile e sicuro negli ultimi due decenni, con un’efficienza dei trasporti in costante miglioramento. Sia i servizi passeggeri sia quelli merci hanno registrato una crescita notevole, ridefinendo i modelli logistici e di mobilità della regione.

Con il miglioramento dei servizi ferroviari, nuove tipologie di merci, tra cui prodotti freschi della catena del freddo, pacchi dell’e-commerce e beni manifatturieri, hanno arricchito l’offerta nella regione dell’altopiano.

Quella che un tempo era una singola linea ferroviaria si è evoluta in una rete ferroviaria d’alta quota in espansione, con una lunghezza totale superiore a 4.000 chilometri e diverse linee principali ancora in costruzione, secondo il gestore.

(ITALPRESS).