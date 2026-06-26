Cina: rapporto, turismo in entrata evolve da acquisto di beni a esperienze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti internazionali in Cina stanno andando oltre lo shopping tradizionale alla ricerca di esperienze culturali e stili di vita coinvolgenti, secondo un rapporto del think tank di Xinhua pubblicato oggi.
Il rapporto, intitolato “Shopping in Cina: condividere nuove opportunità di sviluppo aperto”, è stato pubblicato dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua.
“Il consumo turistico-culturale immersivo è diventato una nuova tendenza tra i visitatori stranieri”, si legge nel rapporto. I turisti internazionali “completano il loro percorso di consumo attraverso una partecipazione immersiva” ad attività come indossare abiti Hanfu, apprezzare la cerimonia del tè, la calligrafia e la pittura.
Il rapporto ha osservato che questo cambiamento trasforma lo shopping “in un viaggio di esperienze immersive nella cultura cinese”, passando dalla “visita frettolosa dei luoghi panoramici” alla “ricerca di esperienze più profonde”, e dagli “itinerari standard” ai “servizi personalizzati”.
Il rapporto ha sottolineato che il consumo turistico-culturale immersivo “è diventato un nuovo trend ricercato dai turisti stranieri, che si concedono specialità locali e shopping durante le visite turistiche, immergendosi completamente nel fascino unico della vivace vita urbana intrecciata con la cultura tradizionale”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).