Forum economico Italia-Tunisia, firmati accordi a Tunisi tra istituzioni e imprese dei due Paesi

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il Forum economico e imprenditoriale Italia-Tunisia si è concluso con la firma di accordi e memorandum d’intesa tra istituzioni e imprese dei due Paesi, con l’obiettivo di rafforzare gli investimenti, la collaborazione industriale e lo sviluppo di nuovi progetti congiunti. Le intese raggiunte puntano a consolidare il partenariato economico bilaterale, favorendo nuove opportunità di cooperazione nei principali comparti produttivi e contribuendo a rafforzare i rapporti tra il sistema imprenditoriale italiano e quello tunisino. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Diplomazia della Crescita promossa dal Governo italiano e del Piano Mattei per l’Africa, con l’obiettivo di sostenere uno sviluppo condiviso e una maggiore integrazione economica tra le due sponde del Mediterraneo.

OLTR 400 INCONTRI B2B TRA AZIENDE DEI DUE PAESI

Circa 400 incontri B2B tra aziende italiane e tunisine hanno caratterizzato la seconda giornata del Forum economico e imprenditoriale Italia-Tunisia, favorendo il confronto diretto tra imprese interessate a sviluppare nuove partnership commerciali, industriali e tecnologiche.

Gli incontri hanno coinvolto operatori di numerosi settori produttivi e hanno consentito di approfondire opportunità di investimento, collaborazione industriale e sviluppo di progetti comuni, confermando il crescente interesse delle imprese dei due Paesi a rafforzare i rapporti economici.

L’iniziativa rappresenta uno dei principali risultati del Forum, nato con l’obiettivo di favorire nuovi investimenti e consolidare il partenariato economico tra Italia e Tunisia.

– foto xt4/Italpress –

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