A Jovan Palalic la Croce di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito Melitense

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – In occasione della Festa del Sovrano Militare Ordine di Malta, Jovan Palalic, presidente del gruppo di amicizia della Serbia con l’Italia, la Santa Sede e il Sovrano Ordine di Malta, è stato insignito, per decisione del Gran Maestro e del Consiglio dell’Ordine riuniti a Roma, della Croce di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito Melitense. La cerimonia si è svolta presso l’Ambasciata dell’Ordine a Belgrado.

– foto Jovan Palalic –

(ITALPRESS).