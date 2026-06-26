Cina condanna gli abusi tariffari con il pretesto del “lavoro forzato”

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri, nel corso della 62esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Cina ha rilasciato una dichiarazione congiunta a nome di un gruppo di quasi 20 Paesi per denunciare e condannare la pratica egemonica dei dazi unilaterali con il pretesto del “lavoro forzato”.

La dichiarazione congiunta è stata letta da Jia Guide, rappresentante permanente della Cina e ambasciatore presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e altre organizzazioni internazionali in Svizzera.

La dichiarazione congiunta ha sottolineato che l’eliminazione della povertà dipende dalla tutela del diritto al lavoro e del diritto allo sviluppo di ogni persona. “Ci opponiamo fermamente al lavoro forzato. Allo stesso tempo, siamo anche seriamente preoccupati per l’imposizione di dazi aggiuntivi ad altre economie sulla base di accuse unilaterali relative a un presunto mancato contenimento delle importazioni di beni prodotti con il cosiddetto lavoro forzato, e ci opponiamo fermamente a tali misure”, si legge nella dichiarazione congiunta.

L’imposizione arbitraria di dazi con il pretesto delle cosiddette misure contro il lavoro forzato finirà solo per violare il diritto allo sviluppo e il diritto a un lavoro dignitoso dei lavoratori impegnati. Tali pratiche non possono che destabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento globali e indebolire gli sforzi collettivi volti a sradicare la povertà, prosegue la dichiarazione.

Nella dichiarazione congiunta viene sottolineato che la Cina esorta i Paesi interessati a rispettare i fatti, ad astenersi dal politicizzare le questioni commerciali e dall’usare i diritti umani come arma, a sostenere l’ordine economico e commerciale internazionale e a contribuire allo sviluppo globale attraverso azioni concrete.

La dichiarazione congiunta ha ricevuto ampio sostegno, con Russia, Pakistan, Venezuela, Sudan, Cambogia e altri Paesi che l’hanno co-promossa, e molti Paesi in via di sviluppo hanno fatto eco alla posizione della Cina, ha concluso Jia.

(ITALPRESS).