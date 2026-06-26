Libia, il piano del consigliere Usa Massad Boulos prevede elezioni entro il 2032

ROMA (ITALPRESS) – Mentre l’inviata ONU Hanna Tetteh prosegue il dialogo strutturato e il tavolo “4+4” a Tunisi ha concluso i suoi lavori, il piano del consigliere americano Massad Boulos continua a dividere gli attori libici, con il comando generale di Haftar che lo sostiene e altri attori che lo criticano per “mancanza di dettagli”. Secondo quanto riportato dal sito libico Alwasat, fonti vicine al team di Boulos hanno rivelato che il progetto prevede la firma di un “accordo quadro per il ripristino di un governo nazionale unificato in Libia” a Washington entro il 30 settembre 2026, basato sul comitato “2+2” sotto l’egida dell’ambasciata americana e sulla ratifica del comitato “4+4” dell’ONU. La proposta include la nomina di un presidente dell’Alta Commissione elettorale con pieni poteri, l’adozione della legge elettorale parlamentare e l’unificazione del potere esecutivo, con la scadenza dei mandati di Camera e Alto Consiglio di Stato all’entrata in vigore dell’accordo. Il calendario prevede: entro il 30 ottobre 2026 l’insediamento del nuovo esecutivo e del consiglio consultivo a Sirte; entro il 24 dicembre 2026 il voto di fiducia al governo; entro il 30 luglio 2028 l’elezione di un parlamento transitorio; nel 2030 un referendum su un nuovo quadro costituzionale; nel 2032 elezioni parlamentari e presidenziali su base partitica. La proposta assegna a Tripoli il ruolo di capitale politica e a Sirte quello di capitale amministrativa, sede del presidente, del comando militare e della NOC.

La stessa fonte ha precisato che il documento non è ufficiale, ma è stato preparato esclusivamente per consultazioni politiche e dialogo esplorativo, e non rappresenta la posizione ufficiale degli Stati Uniti. La proposta ha contribuito al recente accordo tripartito delle presidenze libiche per elezioni entro il 17 febbraio 2027.

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