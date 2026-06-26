Cina: Heilongjiang, inizia fase chiave per riproduzione di uccelli migratori (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 23 giugno 2026, mostra un esemplare adulto di garzetta mentre si prende cura dei suoi pulcini al Parco nazionale delle zone umide del fiume Anbang, nella città di Shuangyashan, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Con l’inizio dell’estate, le zone umide e le riserve naturali della provincia sono entrate nel periodo critico per la riproduzione degli uccelli migratori diretti a nord.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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