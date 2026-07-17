Cina: Hefei accelera sviluppo dell’industria dei robot (2)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone osservano un robot umanoide in un centro per i robot a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 15 luglio 2026. Negli ultimi anni, Hefei sta promuovendo attivamente lo sviluppo dell’industria dei robot intelligenti, creando un sistema completo di ricerca e sviluppo e produzione, favorendo il passaggio dei robot dai laboratori agli scenari della vita reale. Entrata in funzione nel novembre 2025, la struttura di addestramento per la raccolta dati sui robot basati sull’intelligenza artificiale incarnata (EAI) di Hefei, chiamata anche “Università per robot”, dispone ora di circa 100 robot per l’addestramento e copre un’area di 6.000 metri quadrati. Qui i robot imparano a svolgere lavori domestici, trasportare scatole e selezionare prodotti, preparandosi al lavoro in scenari reali. Ad aprile di quest’anno, nel distretto di Yaohai della città ha aperto un centro per i robot che offre un servizio one-stop di acquisto, noleggio, sostituzione, personalizzazione di fascia alta e riparazione. Finora, Hefei ha riunito 190 imprese dei segmenti a monte e a valle della filiera dei robot EAI. La città sta al contempo accelerando il processo di trasformazione tecnologica e di applicazione commerciale.

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