ROMA (ITALPRESS) – Italia ed Egitto vedono una partnership fondata su storia, interessi comuni e una posizione strategica nel Mediterraneo. E’ l’opinione dell’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto in Italia, Bassam Essam Rady, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell’agenzia Italpress.

Due Paesi che, secondo l’ambasciatore, hanno un ruolo centrale negli equilibri regionali: “Quando si parla di pace, stabilità e sicurezza nel Mediterraneo, credo che Egitto e Italia siano tra i Paesi più importanti”. Rady ha sottolineato come i rapporti bilaterali abbiano raggiunto oggi un livello particolarmente positivo, coinvolgendo diversi settori, dall’economia al turismo, dalla cultura ai trasporti, fino alla cooperazione sui temi della sicurezza. “In Egitto siamo orgogliosi del fatto che oggi le relazioni tra i nostri Paesi siano migliori che mai”, ha dichiarato, ricordando anche il legame storico tra due civiltà millenarie, quella faraonica e quella romana. Un rapporto che trova una delle sue principali espressioni nella collaborazione economica. Gli scambi commerciali tra Italia ed Egitto hanno raggiunto i 6 miliardi di euro e nel Paese sono presenti oltre 150 aziende italiane. “Non è ancora il livello che auspichiamo, ma è comunque un risultato positivo”, ha spiegato l’ambasciatore, citando tra i progetti comuni il corridoio marittimo tra il porto di Trieste e Damietta, infrastruttura pensata per favorire gli scambi e rafforzare i collegamenti commerciali.

Secondo Rady, l’Egitto guarda con interesse al contributo delle imprese italiane nella fase di trasformazione infrastrutturale che il Paese sta attraversando. “Apprezziamo la tecnologia italiana, il vostro know-how, la serietà nel fare impresa insieme e i prodotti italiani”, ha affermato, sottolineando le opportunità ancora presenti nei diversi settori economici. Un altro elemento centrale delle relazioni bilaterali è il turismo. Dopo una riduzione dei flussi registrata negli anni successivi alla Primavera araba, il numero dei visitatori italiani è tornato a superare il milione. “Vent’anni fa circa un milione di italiani visitava ogni anno l’Egitto. Oggi abbiamo superato nuovamente questo numero”, ha ricordato l’ambasciatore, indicando nelle località del Mar Rosso, come Sharm el-Sheikh, Hurghada e Marsa Alam, e nella costa settentrionale le destinazioni di maggiore interesse per i viaggiatori italiani. Tra i temi affrontati anche la Nuova Capitale Amministrativa, uno dei principali progetti del programma di sviluppo egiziano. “Dieci anni fa il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha avviato un grande progetto nazionale per costruire oltre venti nuove città in tutto l’Egitto. La nuova capitale amministrativa è una di queste, ma rappresenta il fiore all’occhiello dell’intero progetto”, ha spiegato il capo della missione diplomatica a Roma. La nuova città, situata a est del Cairo, ospita il distretto governativo e punta ad accogliere milioni di abitanti.

Per Rady rappresenta anche un’occasione per gli investitori stranieri: “E’ un’opportunità per gli imprenditori italiani che desiderano investire in Egitto”, ha osservato, definendo la cooperazione una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. L’ambasciatore ha infine richiamato il più ampio processo di modernizzazione infrastrutturale del Paese, che comprende nuove reti stradali, energetiche e idriche. “L’Egitto sta vivendo una nuova fase della sua storia, quella che definiamo la Nuova Repubblica”, ha affermato. Nel quadro di questa evoluzione, il rapporto con l’Italia resta un elemento centrale della politica estera ed economica del Cairo. “Consideriamo l’Italia la nostra porta d’accesso e il nostro principale punto di riferimento verso l’Unione europea”, ha concluso Rady, ribadendo la volontà di proseguire sulla strada della cooperazione tra i due Paesi.

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