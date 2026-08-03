HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un lavoratore utilizza un macchinario di produzione intelligente in un’officina della Harbin Electric Machinery Co. Ltd. a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang, il 28 luglio 2026.

Negli ultimi anni Harbin, che è un tradizionale polo industriale della Cina nord-orientale, ha fatto leva sulla propria solida base manifatturiera per accelerare la trasformazione e l’ammodernamento della tradizionale industria di produzione di attrezzature attraverso l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale. La città sta orientando il settore verso uno sviluppo di fascia più alta, più intelligente e più ecologico, promuovendo al contempo l’integrazione dell’innovazione tecnologica con le industrie tradizionali. Inoltre, Harbin ha continuato a fare leva sull’innovazione tecnologica come motore fondamentale della crescita, favorendo il rapido sviluppo delle industrie emergenti e del futuro. Nel 2025 la città ha commercializzato a livello locale 453 importanti risultati scientifici e tecnologici.

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