Cina: Hainan, vendite duty-free offshore in aumento del 20,5% (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano un negozio duty-free del China Duty Free Group a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 25 aprile 2026. La politica degli acquisti duty-free offshore è diventata un importante motore della crescita dei consumi dall’avvio delle operazioni doganali indipendenti su tutta l’isola presso il Porto di libero scambio di Hainan, il 18 dicembre 2025. Tra il giorno dell’avvio e il 31 maggio 2026, l’isola ha registrato vendite duty-free offshore totali per 20,34 miliardi di yuan (circa 3,01 miliardi di dollari USA), in aumento del 20,5% su base annua, mentre il numero di clienti duty-free ha raggiunto i 2,74 milioni, con un incremento del 15,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

-Foto Xinhua-

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