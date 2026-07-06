Cina: Hainan, in mostra reperti della Via della Seta marittima (3)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 4 luglio 2026 mostra una veduta esterna del Museo del Mar Cinese Meridionale a Qionghai, nella provincia meridionale cinese dello Hainan.

Il museo ha ospitato una serie di mostre speciali dedicate a reperti culturali legati alla Via della Seta marittima, tra cui esposizioni di scoperte archeologiche provenienti da relitti sulla scarpata continentale nord-occidentale del Mar Cinese Meridionale e da un relitto presso la barriera corallina di Huaguang, nelle Isole Xisha. Oltre alle mostre, il museo ha sviluppato vari prodotti culturali e creativi ispirati a questi ritrovamenti archeologici subacquei, con l’obiettivo di portare l’antico patrimonio marittimo nella vita quotidiana delle persone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).