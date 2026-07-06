CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime dei terremoti in Venezuela è salito a 3.342, mentre il numero dei feriti ha raggiunto quota 16.740. Lo ha reso noto il governo venezuelano, che continua a non fornire una stima ufficiale dei dispersi; 17.345 persone sono senza fissa dimora, o perché le loro case sono crollate o danneggiate, o perché la loro abitabilità è ancora in fase di valutazione. Per far fronte a questa situazione, sono stati allestiti 79 campi temporanei.

“Ho avuto un colloquio con Alexander De Croo, Amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), che ho ringraziato per la disponibilità dell’organizzazione ad affiancare il Venezuela nella risposta ai terremoti dello scorso 24 giugno”, ha scritto in un post su X la presidente Delcy Rodriguez.

“Abbiamo richiesto il sostegno dell’UNDP per promuovere programmi nei settori dell’edilizia abitativa e dell’istruzione, nonché programmi di formazione professionale e di avviamento al lavoro destinati alle comunità colpite. Proseguiamo nel percorso di cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi del Governo nazionale a favore della nostra popolazione e dello sviluppo del Paese”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)