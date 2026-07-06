Malta, indagine sull’ambasciatore a Tripoli per presunte molestie

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministero degli Esteri maltese ha dichiarato di essere a conoscenza di un’indagine di polizia che coinvolge l’ambasciatore di Malta in Libia, Frank Aquilina, dopo accuse di presunte molestie rese pubbliche da un giornalista libico.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Khalil Elhassi, l’indagine sarebbe stata avviata in seguito alla denuncia presentata da un dipendente libico dell’ambasciata maltese a Tripoli. Il ministero ha precisato di non aver ricevuto alcuna denuncia formale sul caso, ma di essere “a conoscenza di un’indagine di polizia in corso” riguardante il diplomatico.

“La vicenda è ancora oggetto di indagine e, al momento, non è stata formulata alcuna imputazione”, ha affermato il dicastero, sottolineando di prendere “molto seriamente qualsiasi accusa di molestie” e di seguire da vicino gli sviluppi.

Secondo il ministero, Aquilina si trovava a Malta al momento della pubblicazione delle notizie. Le circostanze del rapporto tra l’ambasciatore e il dipendente che ha presentato la denuncia non sono state chiarite. Aquilina, nominato ambasciatore in Libia lo scorso settembre, ha in precedenza ricoperto incarichi diplomatici di alto livello nei Territori Palestinesi, in Turchia e in Danimarca.

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(ITALPRESS).