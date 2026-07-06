Sulcis Iglesiente, la Regione investe 35 milioni su imprese e alloggi accessibili: pubblicati due nuovi avvisi del Just Transition Fund

CAGLIARI (ITALPRESS) – Rendere il Sulcis Iglesiente un territorio dove sia più facile vivere e sostenere gli investimenti nell’innovazione tecnologica delle imprese. È questo l’obiettivo dei due nuovi avvisi pubblicati dal Centro Regionale di Programmazione, struttura dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che gestisce l’attuazione del Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF): 35 milioni di euro complessivi, destinati da una parte a sostenere ricerca, innovazione e diversificazione del sistema produttivo e dall’altra ad aumentare l’offerta di alloggi sociali e sostenibili, supportando così la trasformazione economica e sociale del territorio.

“Con il Just Transition Fund stiamo investendo per rendere questo territorio più forte nel tempo: imprese capaci di innovare, lavoro qualificato, servizi e una migliore qualità della vita” dichiara il vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni. “I due avvisi seguono questa strategia per sostenere le imprese che investono in ricerca e innovazione e, allo stesso tempo, per aiutare i Comuni ad aumentare l’offerta di alloggi accessibili, recuperando patrimonio pubblico e rispondendo ai nuovi bisogni delle comunità. Nel Sulcis Iglesiente è importante costruire un’economia più solida e meno dipendente da un unico modello di sviluppo. Per questo abbiamo avviato una programmazione di lungo periodo, capace di mettere in relazione sviluppo economico, locale e sociale, supportando questo territorio nella creazione di nuove specializzazioni produttive che lo rendano più competitivo”.

“L’avviso destinato al potenziamento e alla riqualificazione di alloggi accessibili e sostenibili nel territorio del Sulcis Iglesiente segna un passo importante verso una transizione che sia prima di tutto equa e inclusiva,” dichiara Elisabetta Neroni, direttrice generale del Centro Regionale di Programmazione. “Sosteniamo i Comuni e gli enti locali del Sulcis Iglesiente nel recupero e nella rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico, coniugando l’efficientamento energetico con modelli innovativi di abitare condiviso. Questa azione riafferma il valore dell’edilizia pubblica come strumento di coesione sociale e di equità territoriale, garantendo soluzioni abitative stabili e accessibili per le fasce di popolazione che risentono di difficoltà nel reperimento di adeguate soluzioni abitative nel libero mercato”.

Il primo avviso, con una dotazione di 10 milioni di euro, è rivolto alle grandi imprese e alle micro, piccole e medie imprese già presenti nel Sulcis Iglesiente o che intendano insediarsi nell’area. L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo per il miglioramento o la realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi ma anche prevedere un supporto per le spese nell’ambito di consulenze in materia di innovazione e servizi di sostegno all’innovazione. L’avviso prevede inoltre la possibilità, per le imprese, di presentare proposte progettuali in collaborazione con gli Organismi di ricerca, valorizzando la collaborazione tra sistema produttivo e mondo della ricerca favorendo percorsi di innovazione e diversificazione economica del territorio. Particolare attenzione è riservata ai progetti nei settori della green economy, dell’economia circolare, della digitalizzazione, dell’agricoltura, del turismo sostenibile e dell’economia del mare. Le domande potranno essere presentate dal 15 luglio al 16 settembre 2026.

Il secondo avviso mette invece a disposizione 25 milioni di euro per aumentare l’offerta di alloggi accessibili e sostenibili nel Sulcis Iglesiente. Le risorse consentiranno ai Comuni di riqualificare, recuperare e ristrutturare immobili da destinare all’edilizia abitativa sociale, recuperare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e dare una risposta più efficace ai nuovi bisogni abitativi delle comunità locali, in particolare delle persone e delle famiglie che incontrano maggiori difficoltà ad accedere a una casa. Le domande potranno essere presentate da oggi, 6 luglio, al 7 settembre 2026. Entrambi gli avvisi rientrano nel Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, lo strumento europeo dedicato ai territori chiamati ad affrontare le conseguenze economiche, occupazionali e sociali della transizione ecologica.

“Con questa nuova fase di attuazione”, conclude l’assessore Meloni, “cerchiamo di trasformare le risorse europee in opportunità per il Sulcis, sostenendo una visione di sviluppo che accresce l’occupazione attraverso il rafforzamento tecnologico nei campi della ricerca, dell’innovazione, della digitalizzazione e della connettività digitale. Allo stesso tempo rispondiamo alle necessità dei cittadini con interventi che consentono a un numero sempre maggiore di persone e famiglie di vivere in alloggi dignitosi, sicuri e sostenibili, contribuendo a rendere il territorio più vicino alle esigenze di chi lo abita”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).