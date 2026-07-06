Cina: bus elettrici BYD partono da Yantai verso Londra (2)

YANTAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 5 luglio 2026, mostra degli autobus elettrici a due piani, prodotti a livello nazionale, mentre si dirigono verso una nave per il trasporto di auto al porto di Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Un totale di 22 autobus elettrici BYD a due piani è stato spedito ieri dal porto verso il Regno Unito. Prossimamente gli autobus entreranno in servizio nella rete di trasporto pubblico di Londra.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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