Algeria, i sette Paesi dell’Opec+ concordano per l’aumento della produzione da agosto

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’Algeria ha partecipato oggi, in videoconferenza, alla riunione dei sette Paesi dell’Opec+ impegnati nell’attuazione degli aggiustamenti volontari supplementari della produzione, insieme ad Arabia Saudita, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Oman e Russia. Lo rende noto il ministero algerino dell’Energia, delle Miniere e delle Energie rinnovabili.

Al termine dell’incontro, i Paesi partecipanti hanno deciso di aumentare la produzione complessiva di 188 mila barili al giorno a partire da agosto 2026, nell’ambito della graduale revoca dei tagli volontari supplementari annunciati nell’aprile 2023, in linea con l’evoluzione del mercato petrolifero internazionale. In base alla decisione, la quota produttiva dell’Algeria aumenterà di 6 mila barili al giorno, raggiungendo 1,001 milioni di barili al giorno nel mese di agosto.

I sette Paesi hanno inoltre ribadito il loro impegno a favore della stabilità del mercato petrolifero, confermando un approccio prudente e flessibile e la prosecuzione delle riunioni mensili per valutare l’andamento del mercato, il rispetto degli impegni assunti e i meccanismi di compensazione.

– Foto Ipa Agency .

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