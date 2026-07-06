ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, ha inaugurato a Piazza della Repubblica, nel centro di Roma, la mostra “AEGYPTUS”, dedicata al patrimonio archeologico di epoca romana conservato nelle oasi del deserto occidentale egiziano, tra cui Dakhla, Kharga, Siwa, Farafra e la Valle delle Mummie d’Oro.

L’iniziativa rientra nella cooperazione culturale tra il Ministero della Cultura italiano e l’Ambasciata d’Egitto in Italia, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti culturali e promuovere lo scambio di conoscenze tra i due Paesi. Lo rende noto l’Ambasciata d’Egitto a Roma.

Nel suo intervento, Rady ha sottolineato che la mostra intende mettere in luce la profondità storica delle relazioni tra Egitto e Italia, evidenziando l’incontro tra la civiltà faraonica e quella romana, che diede origine al fenomeno dell’Egyptomania, favorendo per secoli un intenso scambio culturale, religioso e artistico.

L’influenza dell’arte egizia è infatti visibile nell’architettura e nelle decorazioni della Roma antica, con colonne e capitelli ispirati al loto e al papiro e numerose rappresentazioni dei rituali faraonici. L’ambasciatore ha inoltre ricordato che le oasi egiziane custodiscono un importante patrimonio di epoca romana, che testimonia il ruolo strategico dell’area come centro agricolo, commerciale e militare dell’Impero Romano e rappresenta un esempio significativo dell’integrazione tra culture diverse. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte autorità italiane, studiosi, archeologi, rappresentanti del corpo diplomatico e un numeroso pubblico.

– Foto Ambasciata d’Egitto a Roma –

(ITALPRESS).