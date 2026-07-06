Libia, la missione archeologica italiana dell’Università di Chieti inizia i lavori a Shahat

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento delle Antichità di Shahat, nell’est della Libia (nella regione storica della Cirenaica), ha ricevuto la missione archeologica italiana dell’Università di Chieti, guidata dalla professoressa Olivia Menozzi, per l’avvio della stagione di scavi del 2026.

E secondo quanto dichiarato dal Dipartimento in un’intervista a Italpress, l’incontro ha definito il programma di lavoro e il piano scientifico per le ricerche all’interno del sito archeologico di Shahat, e sono stati coordinati i meccanismi operativi per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto secondo i più alti standard scientifici.

La stagione prosegue la collaborazione tra il Dipartimento e la missione italiana per la ricerca archeologica, la documentazione e la conservazione del patrimonio culturale della città antica.

– Foto ufficio delle Antichità di Shahat –

(ITALPRESS).