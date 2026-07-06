Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, grande corteo funebre tra le strade di Teheran

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Prosegue a Teheran il corteo funebre del leader supremo iraniano Ali Khamenei. Lo riportano i media iraniani. Nel terzo giorno di cerimonie, questa mattina è partito il grande corteo che attraverserà le principali arterie della capitale iraniana. Secondo quanto riferito dai media di Stato, il corteo, iniziato intorno alle 6 locali (le 4:30 in Italia), dovrebbe durare tra le 10 e le 12 ore, passando per via Rivoluzione (Enqelab) e piazza Azadi (Libertà), per poi dirigersi verso l’aeroporto Mehrabad. Il feretro di Khamenei, avvolto nella bandiera iraniana, viene trasportato insieme a quelli di quattro familiari rimasti uccisi con lui nel raid aereo del 28 febbraio che ha segnato l’inizio del conflitto con Israele e Stati Uniti.

Le autorità hanno proclamato giornata di festa nazionale per oggi e domani, con l’attesa di una partecipazione tra i 15 e i 20 milioni di persone solo nella capitale. Dopo Teheran, il corteo si sposterà a Qom per ulteriori cerimonie, per poi raggiungere l’Iraq l’8 luglio con soste ai santuari di Najaf e Kerbala. Il 9 luglio è prevista la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei. Durante le cerimonie di ieri a Mosalla, il grande centro di preghiera della capitale, erano presenti tre figli maschi del leader – Mostafa, Massoud e Meysam – mentre è proseguita l’assenza del figlio Mojtaba, designato come nuovo Guida Suprema ma non apparso in pubblico dal momento della sua investitura dopo essere rimasto ferito durante la guerra.

– Foto Ipa Agency –

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