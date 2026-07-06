Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, grande corteo funebre tra le strade di Teheran

IPA86429422 - Mourners gather at the Mosalla complex in Tehran, Iran, where the funeral prayer (Salat al-Janazah) is performed for Ayatollah Khamenei during public mourning ceremonies on July 4. Large crowds, many dressed in black, participate in collective prayers as part of the official funeral proceedings. The Mosalla site serves as a major gathering point in Tehran for large-scale religious and state ceremonies.//FARNOOD_sipa.10781/Credit:Farnood/SIPA/2607060849

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Prosegue a Teheran il corteo funebre del leader supremo iraniano Ali Khamenei. Lo riportano i media iraniani. Nel terzo giorno di cerimonie, questa mattina è partito il grande corteo che attraverserà le principali arterie della capitale iraniana. Secondo quanto riferito dai media di Stato, il corteo, iniziato intorno alle 6 locali (le 4:30 in Italia), dovrebbe durare tra le 10 e le 12 ore, passando per via Rivoluzione (Enqelab) e piazza Azadi (Libertà), per poi dirigersi verso l’aeroporto Mehrabad. Il feretro di Khamenei, avvolto nella bandiera iraniana, viene trasportato insieme a quelli di quattro familiari rimasti uccisi con lui nel raid aereo del 28 febbraio che ha segnato l’inizio del conflitto con Israele e Stati Uniti.

Le autorità hanno proclamato giornata di festa nazionale per oggi e domani, con l’attesa di una partecipazione tra i 15 e i 20 milioni di persone solo nella capitale. Dopo Teheran, il corteo si sposterà a Qom per ulteriori cerimonie, per poi raggiungere l’Iraq l’8 luglio con soste ai santuari di Najaf e Kerbala. Il 9 luglio è prevista la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei. Durante le cerimonie di ieri a Mosalla, il grande centro di preghiera della capitale, erano presenti tre figli maschi del leader – Mostafa, Massoud e Meysam – mentre è proseguita l’assenza del figlio Mojtaba, designato come nuovo Guida Suprema ma non apparso in pubblico dal momento della sua investitura dopo essere rimasto ferito durante la guerra.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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