Cina: realizzato primo recupero controllato di un razzo con il Long March-10B

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato con successo il razzo vettore Long March-10B dal sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia meridionale cinese, realizzando per la prima volta il recupero controllato del primo stadio di un razzo vettore.

Nel suo volo inaugurale, il razzo ha immesso il carico utile nell’orbita prestabilita.

Dopo la separazione tra il primo e il secondo stadio del razzo, il primo stadio è rientrato ed è stato recuperato con successo su una piattaforma marittima tramite un sistema di cattura con rete. Sia il lancio sia il recupero del primo stadio sono stati completati con successo.

La missione ha segnato il primo recupero controllato di successo del primo stadio di un razzo vettore in Cina, rappresentando un importante passo avanti nella tecnologia nazionale dei razzi riutilizzabili.

Il razzo vettore Long March-10B, un veicolo di lancio commerciale riutilizzabile alimentato a propellente liquido, è alto circa 63 metri e ha un diametro di 5 metri. Dispone di una spinta al decollo di circa 890 tonnellate e di una massa al decollo di circa 760 tonnellate. Nella configurazione riutilizzabile, ha una capacità di carico utile in orbita terrestre bassa (LEO) pari a 16 tonnellate.

– Foto Xinhua –

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