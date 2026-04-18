HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano lo stand di Huawei durante la sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 17 aprile 2026. L’evento, aperto al pubblico da giovedì fino a sabato, ha attirato un gran numero di persone del posto e turisti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]