PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina è cresciuto del 4,7% su base annua nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica.
Nel periodo considerato, la seconda economia mondiale ha generato una produzione per circa 69.570 miliardi di yuan, equivalenti a circa 10.250 miliardi di dollari, secondo i dati. Nel secondo trimestre, l’economia del Paese è cresciuta del 4,3% su base annua.
(ITALPRESS).
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