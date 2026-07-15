Tunisia, ondata di caldo e consumi record: aumentano i distacchi temporanei e programmati della corrente

ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia affronta negli ultimi giorni una forte pressione sulla rete elettrica nazionale a causa dell’aumento eccezionale dei consumi, che ha superato la capacità disponibile di produzione, portando al ricorso a distacchi temporanei e programmati della corrente. La situazione è legata anche all’ondata di caldo che interessa il Paese nordafricano e diverse aree del Mediterraneo, con un forte aumento dell’utilizzo dei sistemi di climatizzazione e della domanda di energia, soprattutto nelle ore di punta.

Secondo dichiarazioni alla stampa del presidente e direttore generale della società elettrica tunisina, Faisal Trifa, i consumi nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 17 hanno registrato un incremento di circa il 30% rispetto ai livelli abituali.

Per garantire la stabilità della rete nazionale, è stato quindi adottato il sistema del délestage, ovvero interruzioni temporanee e a rotazione dell’erogazione elettrica nelle diverse zone, come misura preventiva per evitare un’interruzione generale del servizio.

Le autorità energetiche hanno sottolineato che il mantenimento dell’equilibrio tra produzione e consumo resta essenziale per la sicurezza dell’intero sistema elettrico, mentre il protrarsi delle alte temperature potrebbe mantenere elevata la pressione sulla rete nei prossimi giorni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).