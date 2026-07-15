Libia, il ministro dell’interno incontra il Commissario Ue su migrazione e frontiere Magnus Brunner

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno libico, Emad Trabelsi, ha incontrato il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, a margine di una cerimonia di benvenuto, per discutere il rafforzamento della cooperazione nella gestione della sicurezza delle frontiere, nella lotta all’immigrazione clandestina e contro le reti di trafficanti di migranti e di esseri umani.

E secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno libico in un comunicato su Facebook, Trabelsi ha sottolineato l’impegno del ministero a potenziare il partenariato con l’UE nel rispetto della sovranità nazionale e degli interessi comuni, mentre Brunner ha elogiato gli sforzi del ministero e ha ribadito il sostegno dell’Unione Europea alla cooperazione per la sicurezza e la stabilità.

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