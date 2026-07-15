Libia, il ministro dell’interno incontra il Commissario Ue su migrazione e frontiere Magnus Brunner

IPA56424408 - Magnus Brunner, European Commissioner for Home Affairs and Migration during the meeting of the interior ministers of the MED5 countries Italy, Cyprus, Greece, Malta, Spain in Naples April 12, 2025.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno libico, Emad Trabelsi, ha incontrato il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, a margine di una cerimonia di benvenuto, per discutere il rafforzamento della cooperazione nella gestione della sicurezza delle frontiere, nella lotta all’immigrazione clandestina e contro le reti di trafficanti di migranti e di esseri umani.

E secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno libico in un comunicato su Facebook, Trabelsi ha sottolineato l’impegno del ministero a potenziare il partenariato con l’UE nel rispetto della sovranità nazionale e degli interessi comuni, mentre Brunner ha elogiato gli sforzi del ministero e ha ribadito il sostegno dell’Unione Europea alla cooperazione per la sicurezza e la stabilità.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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