Stellantis annuncerà i risultati del secondo trimestre 2026 il 30 luglio

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato che i risultati del secondo trimestre 2026 saranno pubblicati giovedì 30 luglio 2026. Un live webcast audio e una conference call inizieranno alle 14:00 CEST / 8:00 EDT di giovedì 30 luglio 2026. Il comunicato stampa e il materiale di presentazione relativi saranno pubblicati nella sezione Investors del sito web di Stellantis intorno alle ore 8:00 CEST / 2:00 EDT di giovedì 30 luglio 2026.
– Foto ufficio stampa Stellantis –
(ITALPRESS).
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