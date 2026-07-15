Transizione ecologica, 70 milioni per l’autoconsumo energetico degli edifici pubblici dei comuni

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione offre un’occasione ai Comuni sardi per compiere un nuovo e significativo passo nel percorso verso la transizione ecologica. Si tratta di un programma di incentivi, in una prima fase da 14 milioni di euro, destinato ai Comuni della Sardegna con popolazione superiore a 20 mila abitanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a servizio del patrimonio pubblico che è stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu.

“Con questa iniziativa vogliamo mettere i Comuni nelle condizioni di produrre e utilizzare direttamente l’energia di cui hanno bisogno – spiega Piu – riducendo in maniera concreta e strutturale la spesa corrente per l’approvvigionamento elettrico. La scelta di concentrare le prime risorse sui principali centri urbani dell’Isola – evidenzia l’assessore – nasce dalla volontà di massimizzare l’impatto degli investimenti pubblici. I grandi Comuni sono caratterizzati da consumi energetici particolarmente elevati e possiedono un potenziale significativo in termini di risparmio economico, riduzione delle emissioni e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico”.

La misura trova attuazione nell’ambito dell’articolo 2 della Legge regionale n. 20 del 2024 ed è finalizzata a promuovere l’autoconsumo energetico degli enti locali, ridurre la spesa pubblica per l’energia elettrica ed accelerare il percorso di decarbonizzazione della Sardegna. Il programma, che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico, è un progetto pilota che si avvia con una prima dotazione finanziaria di 14 milioni di euro per il 2026, un progetto che potrà successivamente essere ampliato attraverso le ulteriori risorse già stanziate nel bilancio regionale per le annualità 2027 e 2028, pari complessivamente ad ulteriori 55,8 milioni di euro. Le risorse complessivamente programmate ammontano quindi a 69,8 milioni di euro.

L’intervento prevede contributi fino al 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo elettrochimico, soluzioni tecnologiche per massimizzare l’autoconsumo e opere accessorie strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi. Particolare attenzione è stata riservata all’efficacia energetica degli investimenti. Gli impianti finanziati dovranno infatti essere dimensionati sulla base dei consumi reali delle utenze comunali e garantire una quota minima di autoconsumo pari al 70 per cento dell’energia prodotta. L’obiettivo è favorire il massimo utilizzo locale dell’energia generata, limitando le immissioni in rete e aumentando l’efficienza complessiva degli interventi.

“Ogni euro risparmiato sulle bollette dei comuni – evidenzia Piu – potrà essere reinvestito dalle amministrazioni in servizi, manutenzioni e interventi a beneficio delle comunità locali. È una misura strategica che rafforza l’autonomia energetica degli enti pubblici e consolida il ruolo della Sardegna come territorio protagonista della transizione ecologica. Vogliamo costruire modelli virtuosi e replicabili che possano diventare un punto di riferimento per tutto il sistema degli enti locali sardi”.

Le domande saranno valutate attraverso una procedura comparativa che premierà il livello di progettazione raggiunto, le percentuali di autoconsumo superiori alla soglia minima prevista e l’efficienza economica degli investimenti. Saranno inoltre previste specifiche premialità per gli enti che non abbiano beneficiato di analoghe misure di sostegno negli ultimi anni.

La gestione dell’intero programma sarà affidata all’Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico” dell’Assessorato dei Lavori pubblici, che provvederà alla predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico, all’istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria. Con questa misura la Regione conferma la propria strategia orientata alla diffusione delle energie rinnovabili, alla riduzione delle emissioni climalteranti e al rafforzamento della sostenibilità economica degli enti pubblici, favorendo al tempo stesso la crescita di una filiera regionale sempre più specializzata nelle tecnologie per la produzione e l’accumulo di energia da fonti rinnovabili.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).