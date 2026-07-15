Egitto, Madbouly “Più innovazione e investimenti per sostenere l’export agricolo”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha visitato oggi gli impianti di produzione, selezione e confezionamento della società agricola Belco nella città di Sadat, nell’ambito di un tour dedicato ai progetti di produzione agricola e zootecnica. Secondo una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Madbouly ha ribadito che il settore agricolo rappresenta una priorità strategica per il governo, sottolineando l’impegno dell’Egitto nel creare un contesto favorevole agli investimenti privati e alla diffusione delle moderne tecnologie agricole, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza produttiva e rafforzare la competitività delle esportazioni.

Nel corso della visita, il ministro dell’Agricoltura Alaa Farouk ha ricordato che nel 2025 le esportazioni agricole egiziane, fresche e trasformate, hanno raggiunto 9,5 milioni di tonnellate, per un valore complessivo di 11,5 miliardi di dollari, grazie anche all’apertura di nuovi mercati e all’adozione di sistemi avanzati di tracciabilità conformi agli standard internazionali. I vertici di Belco hanno illustrato i risultati dell’azienda, che coltiva circa 4.000 feddan nell’area di Sadat City, impiega 3.750 lavoratori e gestisce tre centri di confezionamento con una capacità giornaliera di 320 tonnellate di uva.

– Foto Ipa Agency –

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