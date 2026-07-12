NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Soccorritori contribuiscono a liberare una strada a Guigang, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 10 luglio 2026. Le autorità locali stanno rafforzando gli interventi di ripristino dopo le piogge torrenziali provocate dal tifone Maysak.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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