NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo per l’alimentazione elettrica di emergenza in una comunità di Guigang, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 10 luglio 2026. Le autorità locali stanno rafforzando gli interventi di ripristino dopo le piogge torrenziali provocate dal tifone Maysak.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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