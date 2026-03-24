NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff prepara dei noodles di riso Shengzha in un ristorante nella contea autonoma Yao di Dahua, città di Hechi, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 21 marzo 2026. I noodles di riso Shengzha sono una tradizionale specialità locale del Guangxi, amata sia dai residenti sia dai turisti. La lavorazione artigianale di questi noodles è stata inserita nell’elenco del patrimonio culturale immateriale a livello regionale del Guangxi. Realizzati con ingredienti completamente naturali, i noodles sono preparati attraverso un meticoloso processo di più giorni che comprende la selezione, la fermentazione e la macinazione del riso fino a ottenere una pastella, la pressatura per eliminare l’acqua in eccesso, la cottura a vapore e l’impastatura. La fase caratterizzante consiste nel pressare direttamente l’impasto nell’acqua bollente per formare i fili, che vengono poi immediatamente estratti e serviti con condimenti per un sapore fresco.

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