Cina: gruppo di bambini in viaggio alla scoperta del nord-est del Paese (1)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini giocano in un parco a tema ghiaccio e neve a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 14 gennaio 2026. Questo gruppo di bimbi in età prescolare, avvolti in vivaci piumini arancioni, ha intrapreso un viaggio nel nord-est della Cina, una regione rinomata durante l’inverno per essere un Paese delle meraviglie innevato. I bambini provengono dalla regione autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud della Cina, a oltre 3.000 chilometri di distanza, dove attualmente le temperature diurne superano i 20 gradi Celsius. Poiché il Guangxi è strettamente associato alle arance zuccherine, la cui buccia ha esattamente lo stesso colore dei piumini indossati dai bambini, questi piccoli e coraggiosi viaggiatori sono stati affettuosamente soprannominati “piccole arance zuccherine” dalle comunità online. Ovunque vadano, scatenano un vero e proprio fenomeno sul web, accumulando tantissimi follower curiosi di seguire le loro avventure nel nord.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).