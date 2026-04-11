Cina: grandi progressi nella costruzione di infrastrutture idriche nel primo trimestre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto solidi progressi nella costruzione di infrastrutture idriche nel primo trimestre (Q1) del 2026, con l’avvio di un maggior numero di grandi progetti, una crescita costante degli investimenti e un livello record di apporto di capitale sociale, ha annunciato ieri il ministero delle Risorse Idriche in una conferenza stampa.

Da gennaio a marzo, sono stati avviati 15 grandi progetti di conservazione delle acque, sette in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un investimento totale di 147,5 miliardi di yuan (circa 21,49 miliardi di dollari).

Nello stesso periodo, il Paese ha completato investimenti per la conservazione idrica per 207 miliardi di yuan, con un aumento del 4,1% su base annua. Risultavano in costruzione un totale di 24.231 progetti idrici, creando 670.000 posti di lavoro.

L’apporto di capitale sociale nella conservazione delle acque ha raggiunto il livello record di 43,4 miliardi di yuan, in aumento del 16,4% su base annua, sostenuto da politiche volte ad attrarre capitale sociale attraverso investimenti azionari e franchising.

Anche il sostegno fiscale è stato rafforzato. Finora sono stati stanziati 82,9 miliardi di yuan di investimenti centrali per la conservazione delle acque per il 2026, più rapidamente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le obbligazioni speciali dei governi locali per i progetti idrici hanno raggiunto i 48,8 miliardi di yuan nel primo trimestre di quest’anno, con un incremento del 69,1% su base annua.

Nel 2026, il ministero prevede di portare avanti la modernizzazione delle aree di irrigazione accelerando progetti chiave, compresa la ristrutturazione di Dujiangyan, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Allo stesso tempo, coordinerà lo sviluppo dei progetti portanti di irrigazione e dei terreni agricoli ad alto standard, con l’obiettivo di migliorare il sistema di irrigazione e drenaggio dalle fonti d’acqua ai campi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).