Cina: gli astronauti di Shenzhou-23 incontrano la stampa (1)

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli astronauti cinesi Zhu Yangzhu (al centro), Zhang Zhiyuan (a destra) e Li Jiaying, o Lai Ka-ying in cantonese, della prossima missione spaziale con equipaggio Shenzhou-23, incontrano la stampa al Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, il 23 maggio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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