Cina: gli agricoltori si preparano al termine solare della “Grande Neve” (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 6 dicembre 2025 mostra agricoltori intenti a coprire le piantine di ortaggi con un telo isolante nella città di Linyi, nella provincia cinese orientale di Shandong. Con l’avvicinarsi del termine solare della “Grande Neve”, noto in cinese come “Da Xue”, gli agricoltori sono impegnati nelle attività di produzione agricola in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
