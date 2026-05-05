Cina: giovani generazioni lavorano con impegno e dedizione nel nord-est (2)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zhang Chuang (a sinistra) discute di un esperimento con uno studente in un laboratorio di robotica bio-ispirata a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 30 aprile 2026. Zhang Chuang, nato negli anni ’80, è ricercatore associato presso lo Shenyang Institute of Automation dell’Accademia cinese delle scienze. Si è dedicato alla ricerca sulla robotica bio-ispirata, concentrandosi sull’integrazione di rilevamento, attuazione e intelligenza provenienti dai sistemi biologici con le tecnologie elettromeccaniche. Dai giovani nati negli anni ’80 fino ai ragazzi degli anni ’90 e Duemila, le generazioni di giovani nella Cina nord-orientale si sono dedicate a diversi ruoli, lavorando con impegno e dedizione. Svolgono con serietà i propri doveri, incarnando lo spirito della gioventù con perseveranza e tramandando il patrimonio.

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(ITALPRESS).