Cina: giovani generazioni lavorano con impegno e dedizione nel nord-est (1)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wu Qianlu (a destra) conduce una visita guidata presso il China Industrial Museum a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 30 aprile 2026. Wu Qianlu, nata dopo il Duemila, lavora come guida museale presso il museo. Cresciuta nel distretto di Tiexi a Shenyang, dopo la laurea ha deciso di diventare divulgatrice e custode della cultura industriale. Usa un linguaggio accessibile e sentito per raccontare la storia e i risultati alla base dello sviluppo industriale della Cina. Dai giovani nati negli anni ’80 fino ai ragazzi degli anni ’90 e Duemila, le generazioni di giovani nella Cina nord-orientale si sono dedicate a diversi ruoli, lavorando con impegno e dedizione. Svolgono con serietà i propri doveri, incarnando lo spirito della gioventù con perseveranza e tramandando il patrimonio.

-Foto Xinhua-

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