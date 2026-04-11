Cina: FTP Hainan, entità di mercato risparmiano oltre 80 mld yuan tra tasse, imposte e rimborsi

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), le politiche del Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, compresi i dazi zero e le esenzioni tariffarie sulla lavorazione a valore aggiunto, hanno fatto risparmiare alle entità di mercato oltre 80 miliardi di yuan (circa 11,65 miliardi di dollari) tra tasse, oneri e rimborsi, secondo una conferenza stampa tenuta ieri a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan.

Attraverso una serie di misure per liberalizzare e agevolare il commercio, Hainan ha compiuto progressi nel garantire il libero flusso di commercio, investimenti, capitali transfrontalieri, personale e trasporti, ha dichiarato in conferenza stampa Guan Jirong, alto funzionario della provincia.

Dal 2021 al 2025, il commercio estero di beni delle imprese di Hainan ha superato per la prima volta i 1.000 miliardi di yuan, con un aumento del 19,2% rispetto al precedente periodo quinquennale. La provincia ha inoltre raggiunto il più alto livello nazionale di apertura nell’accesso agli investimenti esteri, attirando investimenti provenienti da 180 Paesi e regioni.

Guan ha dichiarato che la FTP di Hainan lavorerà a ritmo sostenuto per costruire un sistema fiscale competitivo a livello globale durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030). La provincia intende ampliare nell’ambito della riforma la portata dei beni a dazi zero, introducendo un elenco positivo per i beni in ingresso consumati dai residenti dell’isola e riducendo ulteriormente le aliquote fiscali.

La FTP di Hainan, il più grande porto di libero scambio al mondo per superficie, ha avviato pienamente le operazioni doganali speciali su tutta l’isola a dicembre dell’anno scorso.

In base alla nuova regola, la “prima linea” che collega Hainan ai mercati esteri consente alla maggior parte delle merci importate di entrare senza dazi con uno sdoganamento più rapido, mentre la “seconda linea” tra Hainan e la Cina continentale applica la normale supervisione doganale.

-Foto Xinhua-

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