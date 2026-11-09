Cina: Forum sul taoismo, appello a dialogo culturale e tecnologia etica

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il sesto Forum internazionale sul taoismo si è concluso venerdì a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, con una dichiarazione che invita a un maggiore dialogo tra le civiltà, a un uso responsabile della tecnologia e a impegnarsi per promuovere il benessere umano.

La dichiarazione ha esortato le comunità taoiste di tutto il mondo a costruire ponti tra fedi e culture diverse, a promuovere lo sviluppo etico delle tecnologie digitali e ad attingere agli insegnamenti tradizionali taoisti per sostenere la salute fisica e mentale.

Ha inoltre invitato a sostenere la semplicità e i valori tradizionali, ad aiutare chi è in difficoltà e a formare praticanti taoisti con una prospettiva internazionale e competenze nella comunicazione interculturale.

Yu Zongshi, vicepresidente dell’Associazione taoista cinese, e Fabrice Jordan, presidente dell’Associazione taoista svizzera, hanno letto la dichiarazione rispettivamente in cinese e in inglese durante la cerimonia di chiusura.

Il forum ha riunito circa 500 rappresentanti taoisti, esperti e studiosi provenienti da 46 Paesi e regioni, offrendo una piattaforma di discussione su come l’antica tradizione religiosa e filosofica cinese possa affrontare le sfide contemporanee.

All’insegna del tema “Coltivare la virtù attraverso il Dao, promuovere l’armonia sotto il cielo”, i partecipanti hanno discusso cinque temi, tra cui il valore contemporaneo e la diffusione globale della cultura taoista, lo sviluppo tecnologico, uno stile di vita sano e la formazione dei talenti.

Organizzato congiuntamente dalla Federazione mondiale del taoismo e dall’Associazione cinese per la comunicazione della cultura religiosa, il forum ha ospitato anche una mostra di preziosi testi classici taoisti e la seconda assemblea generale della federazione.

Il Forum internazionale sul taoismo trae origine da un incontro dedicato al Tao Te Ching, un testo fondamentale del taoismo, tenutosi nel 2007 a Xi’an, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, e a Hong Kong. Da allora è diventato una piattaforma per gli scambi tra le comunità taoiste di tutto il mondo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).